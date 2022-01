Sci alpino | Muffat-Jeandet infortunato Polemiche sulla gara di Zagabria | Pinturault attacca la FIS | “Irritato e in ansia”

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Lo slalom diha mietuto una vittima di lusso. La, incominciata oggi sull’improponibile pendio croato e poi cancellata durante la prima manche, è finita sul banco degli imputati dopo l’infortunio occorso a Victor. Il francese, uscito dal cancelletto di partenza col pettorale numero 12, ha dovuto fare i conti con una pista oggettivamente impraticabile e in mezzo alle buche della Crveni Spust si è fatto male. Il 32enne si è procurato una frattura alla caviglia destra come riporta “Le Dauphiné Liberé”, in attesa di nuovi esami che verranno eseguiti tra stasera e domani in Francia. L’atleta rischia di saltare le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Victorvinse la medaglia di bronzo in combinata ai Giochi di PyeongChang 2018 e si impose in ...