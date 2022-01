Sarri: 'Lazio, in difesa siamo i peggiori. E su Zaccagni...' (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA - La Lazio si ferma dopo due vittorie di fila, con l'Empoli è 3 - 3. Pareggio dai mille errori e dalle mille emozioni all'Olimpico, ma che dimostra pochi passi avanti da parte della squadra. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 6 gennaio 2022) ROMA - Lasi ferma dopo due vittorie di fila, con l'Empoli è 3 - 3. Pareggio dai mille errori e dalle mille emozioni all'Olimpico, ma che dimostra pochi passi avanti da parte della squadra. ...

Advertising

SquawkaNews : 06’: ?? Lazio 0-1 Empoli 08’: ?? Lazio 0-2 Empoli A nightmare start to 2022 for Maurizio Sarri‘s side. ?? - AlfredoPedulla : #Lazio: #Zaza e #Lasagna non riscaldano. #Sarri vorrebbe un paio di aggiustamenti a gennaio e il resto in estate.… - CalcioNews24 : #Lazio, parla #Sarri dopo il pari con l'#Empoli ??? - laziofans : Sarri: “Cresciuti qualitativamente, ma bisogna avere più attenzione. Episodio Zaccagni doveva essere rivisto”: Maur… - sportface2016 : #SerieA, le parole di Maurizio #Sarri al termine di #LazioEmpoli 3-3 -