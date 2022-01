Salernitana-Venezia, la dedica di un bambino a Iervolino: “Presidente noi ci crediamo” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Salernitana-Venezia è una delle quattro partite condizionata dall’intervento delle Asl per l’elevato numero dei contagiati, in questo caso nei granata. Nonostante, quindi, si sapesse che la sfida non si sarebbe giocata, i cancelli dello Stadio Arechi sono comunque rimasti aperti. Alcuni tifosi sono entrati, sette dei quali provenienti dal Veneto. Due invece i sostenitori presenti in Curva Sud, riservata ai sostenitori della Salernitana, tra cui un bambino, che ha esposto un cartellone con una dedica al nuovo Presidente del club, Danilo Iervolino: “Presidente noi ci crediamo”, il messaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022)è una delle quattro partite condizionata dall’intervento delle Asl per l’elevato numero dei contagiati, in questo caso nei granata. Nonostante, quindi, si sapesse che la sfida non si sarebbe giocata, i cancelli dello Stadio Arechi sono comunque rimasti aperti. Alcuni tifosi sono entrati, sette dei quali provenienti dal Veneto. Due invece i sostenitori presenti in Curva Sud, riservata ai sostenitori della, tra cui un, che ha esposto un cartellone con unaal nuovodel club, Danilo: “noi ci”, il messaggio. SportFace.

