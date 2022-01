Rugby | l’Australia inasprisce regole | ai no-vax vietato ricevere amici a casa

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il caso Novak Djokovic sta sollevando polemiche in tutto il mondo, ma non è l’unico. Per questo,vuole inasprire ulteriormente lerelative agli atleti non vaccinati contro il Covid-19. Il Sydney Morning Herald, in particolare, si sofferma sullepreviste per i 480 giocatori della NationalLeague, ossia ila 13. Dato l’aumento dei contagi in stati quali Victoria e Queensland, a tutti i rugbisti della NRL saràfrequentare luoghi al chiuso come pub, nightclub, sale di bowling, teatri e cinema. Inoltre, qualora ricevessero persone a, questi dovranno essere negativi al tampone. I rugbisti no-vax invece non potranno proprioo andare a trovarli. Eventuali ...