Rrahmani, Lobotka e Zielinski: arriva una notizia da Sky (Di giovedì 6 gennaio 2022) La ventesima giornata di Serie A, la pima del girone di ritorno, vedrà il Napoli sfidare la Juventus a Torino alle ore 20:45. A causa però dell’impennata dei contagi da Covid-19, tutto sembra in bilico. Il Napoli, infatti, è in pinea emergenza. Oltre ai tanti positivi, che hanno comportato la convocazione di alcuni ragazzi della primavera, c’è un altro caso per gli azzurri. Zielinski, Rrahmani e Lobotka, che non hanno ancora la terza dose del vaccino, sono in quarantena. Di conseguenza, non potrebbero giocare la gara. Photo Alessandro Garofalo/LaPresse August 22, 2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Venezia – Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 – Diego Armando Maradona stadium. In the pic: Stanislav Lobotka SSC Napoli PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xAlessandroxGarofalo/LaPressexDa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) La ventesima giornata di Serie A, la pima del girone di ritorno, vedrà il Napoli sfidare la Juventus a Torino alle ore 20:45. A causa però dell’impennata dei contagi da Covid-19, tutto sembra in bilico. Il Napoli, infatti, è in pinea emergenza. Oltre ai tanti positivi, che hanno comportato la convocazione di alcuni ragazzi della primavera, c’è un altro caso per gli azzurri., che non hanno ancora la terza dose del vaccino, sono in quarantena. Di conseguenza, non potrebbero giocare la gara. Photo Alessandro Garofalo/LaPresse August 22, 2021 Naples, Italy soccer Napoli vs Venezia – Italian Football Championship League A TIM 2021/2022 – Diego Armando Maradona stadium. In the pic: StanislavSSC Napoli PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xAlessandroxGarofalo/LaPressexDa ...

Advertising

sportface2016 : +++#Napoli: la #Asl di #Napoli2 mette in quarantena #Zielinski, #Rrahmani e #Lobotka ma sono già partiti per Torino+++ #JuventusNapoli - FBiasin : “Zielinski, Rrahmani, Lobotka? No, in quarantena si può lavorare solo con 3a dose e mascherine. Giocare con le masc… - Glongari : #Zielinski #Rrahmani e #Lobotka messi in quarantena dalla Asl. Nel frattempo i tre sono atterrati a Torino ?????? - die_dec : RT @sscnppoli: ?? In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra sono risultati negativi Lobotka, Zielinski e Rra… - ZanforlinOrfeo : RT @MCaronni: Ho una domanda, ma perché lo #Smalling di turno (cito lui perché è noto essere non vaccinato) non viene fermato come #Zielins… -