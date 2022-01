Roma | Karsdorp espulso | salterà la sfida contro la Juventus

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Lanellail Milan perde per espulsione l’esterno: verrà squalificato ela partitalaSi sta giocando la partita fra Milan e, nella ripresa è statoper i giallorossi. Espulsione che lascia i suoi in dieci, e costa cara per Mourinho e l’esterno giallorosso che dovrà saltare anche ladi domenicala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SiiocaMilan : RT @Rossonerosemper: Quindi - Manca un rigore su Krunic - Gol della Roma su sviluppo di una azione con recupero falloso di palla proprio s… - alexbine87 : Quindi Karsdorp rosso, squalificato la prossima partita Cristante (in diffida) idem Contro chi giocherà la Roma la prossima ? Chiedo ?? - Jgirpel : ?? Ammonito Cristante, era diffidato e salterà Roma-Juve. ?? Karsdorp espulso, salterà Roma-Juve. #RomaJuve - AugustoSerino : Devi essere giocatore prima nella testa.. #Karsdorp ha preso un giallo per proteste e poi ha iniziato la sua person… - BlogRoma : 82’ 10 v 11 Leao mette dentro il gol del 3-1. Carbone nella calza della Roma e Mou…ripeto, Karsdorp con giallo dove… -

(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;, Pellegrini (70 El Shaarawy), Veretout (70' Afena - Gyan), Mkhitaryan, Vina (70' Cristante); Zaniolo, Abraham (76' Shomurodov) . A ...(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez;, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. José Mourinho. (Agg. di Mauro Mantegazza) GLI ALLENATORI La storia ...Al minuto 74 espulso Karsdorp per doppia ammonizione. Palla fantastica di Tonali per Theo, il difensore della Roma lo atterra in scivolata: doppio giallo e rosso. Sulla punizione grande battuta ...76' Sostituzione per la Roma: Shomurodov prende il posto di Abraham. 75' Un'altra traversa, stavolta di Florenzi, che colpisce l'incrocio su punizione. Roma ...