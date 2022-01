Perché hanno giocato e cosa rischiano i 'quarantenati' Rrahmani, Lobotka e Zielinski (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli sfida il provvedimento della Asl Napoli 2 e decide di mandare in campo i tre giocatori posti in quarantena all'arrivo a Torino. Nella distinta consegnata poco prima dell'inizio della sfida ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli sfida il provvedimento della Asl Napoli 2 e decide di mandare in campo i treri posti in quarantena all'arrivo a Torino. Nella distinta consegnata poco prima dell'inizio della sfida ...

Serie A: Juventus - Napoli 1 - 1 ... Lobotka e Zielinski, che erano stati messi in quarantena dall'Asl di Napoli 2 perché sprovvisti della terza dose e a contatto con soggetti positivi. Invece hanno giocato, e anche fatto la loro parte.

