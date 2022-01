“Ma quello è una donna…”. GF Vip, Katia Ricciarelli di nuovo nella bufera. Social in rivolta (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Oramai non c’è giorno in cui Katia Ricciarelli non lanci un’offesa sessista, razzista o omofoba”, così scrivono su Twitter alcuni utenti, parafrasando. Ci risiamo quindi, dopo le terribili parole a Lulù Selassié (scimmia e torna al tuo paese) che in una situazione normale avrebbero avuto conseguenza gravissime, ora l’ex soprano ha preso di mira anche Giacomo Urtis. Insomma, per farla breve, nel giro di un paio di giorni ha offeso mezza casa scomodando temi come sessismo, misoginia, razzismo, bodyshaming ed intimidazioni; tutte accuse che il web le ha rivolto contro. Come ricorderete poi, a Miriana Trevisan le ha dato della “tenutaria del casino” facendola passare per una poco di buono ed a Lulù Selassié l’ha invitata a tornare a studiare “al suo paese”, con Nathaly Caldonazzo c’è andata giù pesante arrivando a dire frasi come “me la pagherai” e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) “Oramai non c’è giorno in cuinon lanci un’offesa sessista, razzista o omofoba”, così scrivono su Twitter alcuni utenti, parafrasando. Ci risiamo quindi, dopo le terribili parole a Lulù Selassié (scimmia e torna al tuo paese) che in una situazione normale avrebbero avuto conseguenza gravissime, ora l’ex soprano ha preso di mira anche Giacomo Urtis. Insomma, per farla breve, nel giro di un paio di giorni ha offeso mezza casa scomodando temi come sessismo, misoginia, razzismo, bodyshaming ed intimidazioni; tutte accuse che il web le ha rivolto contro. Come ricorderete poi, a Miriana Trevisan le ha dato della “tenutaria del casino” facendola passare per una poco di buono ed a Lulù Selassié l’ha invitata a tornare a studiare “al suo paese”, con Nathaly Caldonazzo c’è andata giù pesante arrivando a dire frasi come “me la pagherai” e ...

