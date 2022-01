LIVE Juventus-Napoli | Serie A calcio in DIRETTA | si riparte | squadre decimate dal Covid

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma dellaA 20.00 La formazione ufficiale del(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti. 19.55 La formazione ufficiale della(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. All. Allegri. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, partita divalida per la 20ª giornata del campionato diA. Prima della sosta natalizia, laha risalito la classifica fino al 5° posto con 34 punti, alle spalle ...