Live Juventus-Napoli 0-0: in campo i tre azzurri in quarantena (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutti in campo, ma che farsa! Juventus-Napoli si giocherà regolarmente dopo due giornate folli tra annunci, falsi annunci, focolai, positivi e quarantene a metà. Dopo l'ultimo giro... Leggi su ilmattino (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tutti in, ma che farsa!si giocherà regolarmente dopo due giornate folli tra annunci, falsi annunci, focolai, positivi e quarantene a metà. Dopo l'ultimo giro...

Advertising

juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - JuventusTV : La semifinale di Supercoppa Italiana Femminile è LIVE! ??FORZA #JUVENTUSWOMEN! - PierreChs : RT @AminePJ: LIVE MATCH JUVENTUS VS NAPOLI (!Prime, !DelPiero) - glbskripkbcgm : RT @glbskripkbcgm: JUVENTUS vs NAPOLI - SERIE A 20° GIORNATA - DIRETTA SoccerWay - Radio Cronaca Dazn. No Video LIVE LINK ?? - MondoNapoli : LIVE - Juventus-Napoli: comincia il match - -