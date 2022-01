LIVE Berrettini/Sinner-Medvedev/Safiullin 3-4, Italia-Russia 1-1 ATP Cup in DIRETTA: break ottenuto dalla coppia russa (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 CHE ERRORACCIO DI Sinner!! AVEVA UNA VOLEE COMODOSSIMA! 30-40 RISPOSTONA DI Sinner!! DUE PALLE break Italia! 30-30 Incomprensione fra i due azzurri! Sinner si avvicina e poi si allontana! Non ci voleva! 15-30 Grande dritto in cross di Sinner e Berrettini benedice con lo smash! Aggressiva l’Italia! 15-15 Ace di Safiullin! 0-15 SFONDANO GLI AZZURRI! Sinner tira tre staffilate di dritto e riesce a trovare l’errore di Safiullin. 3-4 break Russia! Sbaglia ancora Sinner di rovescio: primo passaggio a vuoto che costa caro a Berrettini e ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 CHE ERRORACCIO DI!! AVEVA UNA VOLEE COMODOSSIMA! 30-40 RISPOSTONA DI!! DUE PALLE! 30-30 Incomprensione fra i due azzurri!si avvicina e poi si allontana! Non ci voleva! 15-30 Grande dritto in cross dibenedice con lo smash! Aggressiva l’! 15-15 Ace di! 0-15 SFONDANO GLI AZZURRI!tira tre staffilate di dritto e riesce a trovare l’errore di. 3-4! Sbaglia ancoradi rovescio: primo passaggio a vuoto che costa caro ae ...

