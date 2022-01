La Befana di Confagricoltura al Santobono

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ogni bimbo ricoverato all’Ospedale pediatrico “” di Napoli questa mattina ha trovato la sua calza dellapiena di prelibatezze, dono anche quest’anno diNapoli. L’arrivo delle calze, come di consueto, è stato contrassegnato da un momento di gioia in tutti i reparti del nosocomio infantile partenopeo. “E’ un gesto al quale come associazione non abbiamo rinunciato in questi anni di emergenza Covid-19, ma non solo: la pandemia invece ne ha rafforzato il significato di vicinanza e solidarietà verso chi è in difficoltà ed è al contempo più indifeso – commenta Fabrizio Marzano, presidente diNapoli- donare anche brevi momenti di gioia a questi bimbi ci rende migliori e al tempo stesso ci aiuta a mantenere una visione della realtà e della bellezza che non andrebbe mai ...