Juventus | Nedved è positivo al Covid

Anche il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, ha il Covid. Non sarà presente allo Stadium. Il club fa sapere che non ha avuto contatti con il gruppo squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri negli ultimi giorni. Tra poco più di mezzora allo Stadium avrà inizio Juventus-Napoli, una partita che ha riempito le cronache degli ultimi giorni per l'alto numero di positivi tra le fila degli azzurri e le discordanti decisioni delle asl territoriali.

