Juventus Napoli 0-1 LIVE: Mertens fulmina Szczesny (Di giovedì 6 gennaio 2022) Allo stadio Allianz, il match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Juventus e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Allianz, Juventus e Napoli si affrontano nel match valido per la 20ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Juventus Napoli 0-1 MOVIOLA 1? Calcio d'inizio – Comincia il match dello Stadium 3? Fase di studio – Le due squadre provano a trovare spazio col possesso 4? Occasione Chiesa – Servito da Morata sul centro-sinistra ha spazio per concludere. Controllo difettoso e tiro, chiude Di Lorenzo 5? Colpo di testa McKennie – Super chance da corner! Sul cross di Bernardeschi salta indisturbato nell'area piccola ma incredibilmente non trova la porta 10? Tiro Rabiot – Servito in ...

