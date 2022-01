Jessica e Lulù pronte allo scontro: “stavolta non la passa liscia!” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le sorelle Selassiè pronte a dar filo da torcere a Katia Ricciarelli. Ecco le loro parole Continuano i malumori all’interno della casa più spiata d’Italia e, soprattutto, continuano le guerre e i sodalizi tra i vari concorrenti. Nelle scorse ore, infatti, le sorelle Selassié tornano a parlare del comportamento di Katia Ricciarelli. A tal proposito, Jessica Selassié afferma che alcuni comportamenti non dovrebbero passare inosservati: “A Nathaly Caldonazzo l’ha proprio minacciata. L’ha guardata e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’. Oh ma che stai a fare pure le minacce?” Parlando poi con Sophie, le sorelle svelano che chiederanno la squalifica di Katia: “Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei , lei lo ha detto con cattiveria e con una ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le sorelle Selassièa dar filo da torcere a Katia Ricciarelli. Ecco le loro parole Continuano i malumori all’interno della casa più spiata d’Italia e, soprattutto, continuano le guerre e i sodalizi tra i vari concorrenti. Nelle scorse ore, infatti, le sorelle Selassié tornano a parlare del comportamento di Katia Ricciarelli. A tal proposito,Selassié afferma che alcuni comportamenti non dovrebberore inosservati: “A Nathaly Caldonazzo l’ha proprio minacciata. L’ha guardata e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’. Oh ma che stai a fare pure le minacce?” Parlando poi con Sophie, le sorelle svelano che chiederanno la squalifica di Katia: “Sophie, è meno grave quello che ha detto Fausto Leali che quello che ci ha detto lei , lei lo ha detto con cattiveria e con una ...

