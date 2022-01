Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Merano cade malamente (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una serata amarissima per il Merano nella tambureggiante stagione regolare, nonostante tutti i problemi dei caso, dell’Alps League 2021-2022 di Hockey su ghiaccio. Il team italiano infatti ha perso 7-0 contro l’EK Die Zeller Eisbären, non riuscendo mai a essere in partita. Una sfida a senso unico, con gli austriaci sempre padroni del campo e del gioco. Dopo trentotto secondi il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Sinegubovs, faceva da prologo a una serata molto lunga per il Merano travolto poi dalle reti di Kreuzer e Akerman, nel primo periodo, chiuso sul 3-0, Ban e Putnik, nel secondo tempo, chiuso sul 5-0, e da Berger e Rajala, per il 7-0 definitivo. Una serata che oltre a questo punteggio ha messo “in colonna” anche l’1-4 con cui i BEMER VEU ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una serata amarissima per ilnella tambureggiante stagione regolare, nonostante tutti i problemi dei caso, dell’disu. Il team italiano infatti ha perso 7-0 contro l’EK Die Zeller Eisbären, non riuscendo mai a essere in partita. Una sfida a senso unico, con gli austriaci sempre padroni del campo e del gioco. Dopo trentotto secondi il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Sinegubovs, faceva da prologo a una serata molto lunga per iltravolto poi dalle reti di Kreuzer e Akerman, nel primo periodo, chiuso sul 3-0, Ban e Putnik, nel secondo tempo, chiuso sul 5-0, e da Berger e Rajala, per il 7-0 definitivo. Una serata che oltre a questo punteggio ha messo “in colonna” anche l’1-4 con cui i BEMER VEU ...

