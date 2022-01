Elodie in bikini e shorts su Instagram | ci fa venire voglia d’estate

(Di giovedì 6 gennaio 2022) In pieno inverno, riusciamo forse a immaginare qualcosa di meglio dell’estate? Ancora una volta, è il look diche ci fa sentire la mancanza della bella stagione. Sempre più vip amano trascorrere le festività natalizie al caldo: molte hanno scelto di andare alle Maldive, e anche l’artista si è lasciata tentare dalle alte temperature, dal richiamo del mare, sfoggiando un outfit semplice e naturale, ma esplosivo. Perché ilcon gliè il simbolo dell’estate: ne rappresenta a pieno lo spirito libero.per un look che sain anticipo Uno sfondo da cartolina, con il mare alle spalle, posa rilassata e senza trucco: è così che ha scelto di aggiornare i follower susulla sua vacanza, scrivendo a ...

Da 'Miss Mondo' a 'Dea del mare'posa al cardiopalma inillegale e shorts sgambati - FOTO PER VEDERE'DEA DEL MARE IN SHORTS', VAI SU SUCCESSIVO. SUCCESSIVOin vacanza è stratosferica. La foto infa il giro del web ed i fan perdono completamente la testa Un Natale in relax, in uno dei paradisi più belli beli della terra, tra spiagge di ...Elodie è pronta a festeggiare il nuovo anno col botto: l’abito trasparente lascia i fans senza parole. Elodie (Screenshot Instagram) Elodie è stata una delle grandi protagonis ...Elodie si è concessa una vacanza in una località esotica per Capodanno e, tra micro bikini e capelli lasciati al naturale, è più bella che mai ...