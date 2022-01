Del Genio: “Mi rifiuto di commentare Juve-Napoli. Azzurri costretti a giocare” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Paolo Del Genio ha annunciato il rifiuto a commentare Juventus-Napoli. La gara in programma all’Allianz stadium ha assunto i toni di una farsa. Resta a forte rischio la disputa di Juventus-Napoli. Ci sarebbero infatti altri positivi nel gruppo squadra del club campano (sicuramente un membro dello staff, ma alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati, come informa il Napoli su Twitter). Ora si attenderà l’esito dei nuovi test di conferma, poi probabilmente sarà la Asl di Torino a decidere. Gli Azzurri sono arrivati in città mercoledì sera già con una squadra decimata dal Covid. Ora le nuove positività renderebbero impossibile lo svolgimento regolare della partita. Il direttore della ASl di Torino ha rimbalzato la ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 6 gennaio 2022) Paolo Delha annunciato ilntus-. La gara in programma all’Allianz stadium ha assunto i toni di una farsa. Resta a forte rischio la disputa dintus-. Ci sarebbero infatti altri positivi nel gruppo squadra del club campano (sicuramente un membro dello staff, ma alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati, come informa ilsu Twitter). Ora si attenderà l’esito dei nuovi test di conferma, poi probabilmente sarà la Asl di Torino a decidere. Glisono arrivati in città mercoledì sera già con una squadra decimata dal Covid. Ora le nuove positività renderebbero impossibile lo svolgimento regolare della partita. Il direttore della ASl di Torino ha rimbalzato la ...

Del Genio: "Mi rifiuto di commentare Juve-Napoli. Azzurri costretti a giocare" Napolipiu.com