**Calcio: Serie A, Spezia-Verona 1-2** (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Il Verona si è imposta 2-1 al Picco contro lo Spezia nonosta nte le tante assenze per covid. Una doppietta di Caprari, al 59' e al 70', ha permesso all'Hellas di conquistare i 3 punti. Di Erlic all'85' il gol della bandiera per i padroni di casa. Il Verona sale così a 27 punti mentre lo Spezia resta fermo a 16. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - Ilsi è imposta 2-1 al Picco contro lononosta nte le tante assenze per covid. Una doppietta di Caprari, al 59' e al 70', ha permesso all'Hellas di conquistare i 3 punti. Di Erlic all'85' il gol della bandiera per i padroni di casa. Ilsale così a 27 punti mentre loresta fermo a 16.

