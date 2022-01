Calcio: Mourinho, ‘Rigore Abraham? Il Var ha voluto fare fenomeno, Chiffi senza personalità’ (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Il rigore di Abraham? Se vuoi fare il fenomeno, chiama Chiffi, che non ha avuto la personalità. A San Siro contro il Milan, vai al monitor, noi siamo piccolini. Avevo capito fin dall’inizio. Ma non voglio nascondere che a livello tecnico abbiamo fatto una partita globalmente bassa”. Così Josè Mourinho a Dazn dopo il ko con il Milan parlando del rigore in apertura concesso la Milan per un fallo di mano di Abraham che non è chiaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Roma, 6 gen. (Adnkronos) – “Il rigore di? Se vuoiil, chiama, che non ha avuto la personalità. A San Siro contro il Milan, vai al monitor, noi siamo piccolini. Avevo capito fin dall’inizio. Ma non voglio nascondere che a livello tecnico abbiamo fatto una partita globalmente bassa”. Così Josèa Dazn dopo il ko con il Milan parlando del rigore in apertura concesso la Milan per un fallo di mano diche non è chiaro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

