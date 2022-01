Bologna-Inter non si gioca, ma i nerazzurri si allenano: contrasto duro tra Dumfries e Dimarco VIDEO (Di giovedì 6 gennaio 2022) Bologna-Inter non si gioca, ma i nerazzurri hanno svolto quasi un’ora di allenamento ad alta intensità. Il match valevole per la ventesima giornata non si è disputato in quanto i padroni di casa sono stati messi in quarantena dall’Asl locale per via degli otto contagi registrati. Ma i ragazzi di Simone Inzaghi non hanno perso tempo ed hanno fatto una partitella ad alto ritmo e con contrasti veri e duri: come quello tra Dumfries e Dimarco, un Intervento in ritardo del laterale olandese che di certo non ha fatto bene a Dimarco. Qualche secondo a terra dolorante ma l’ex Verona si è poi rialzato senza particolari problemi. In questo folle campionato accadono anche queste cose. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022)non si, ma ihanno svolto quasi un’ora di allenamento ad alta intensità. Il match valevole per la ventesima giornata non si è disputato in quanto i padroni di casa sono stati messi in quarantena dall’Asl locale per via degli otto contagi registrati. Ma i ragazzi di Simone Inzaghi non hanno perso tempo ed hanno fatto una partitella ad alto ritmo e con contrasti veri e duri: come quello tra, unvento in ritardo del laterale olandese che di certo non ha fatto bene a. Qualche secondo a terra dolorante ma l’ex Verona si è poi rialzato senza particolari problemi. In questo folle campionato accadono anche queste cose. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | CONVOCATI Ecco i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per #BolognaInter ?? - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - tvdellosport : ?? L’ #Inter si è regolarmente presentata al Dall’Ara, nonostante l’ASL di #Bologna abbia bloccato la squadra di… - FSIANI87 : A Bologna ci sarà un controllo antidoping per un giocatore dell'Inter.? - DbossVinay1 : RT @robyanconero: Il Bologna ha una grossa occasione per non prenderne 5 dall’Inter #BolognaInter #SerieA -