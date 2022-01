Biden: "Trump non fece nulla durante l'assedio a Capitol Hill" (Di giovedì 6 gennaio 2022) A un anno di distanza dall'irruzione al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald Trump, fomentati dall'ipotesi che la sua sconfitta alle elezioni fosse un complotto, il presidente Joe Biden e la sua vice Kamala Harris tengono un discorso alla nazione. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) A un anno di distanza dall'irruzione al Congresso americano da parte dei sostenitori di Donald, fomentati dall'ipotesi che la sua sconfitta alle elezioni fosse un complotto, il presidente Joee la sua vice Kamala Harris tengono un discorso alla nazione.

Advertising

borghi_claudio : Sentito ora il discorso di #Biden. Uno dei migliori spot pro Trump mai fatti. - repubblica : Assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, Biden attacca Trump: 'Per la prima volta un presidente ha ostacolato la tr… - Corriere : Il discorso di Biden: «L’assalto al Congresso fu un attacco alla democrazia». E accusa Trump - Catenigo : RT @ClementiF: Il discorso di Biden è stato duro, intenso, mirato. Almeno 3 i punti: 1.ricordare cosa è stato, per non dimenticare; 2 sotto… - simonasiri : Il discorso più potente nella carriera di Biden: in difesa della democrazia, dell’idea di America ma soprattutto de… -