Basket: l'ultimo quarto è di Tortona, Reggio Emilia cede in casa nel recupero della 13a di Serie A (Di giovedì 6 gennaio 2022) Importante vittoria per la Bertram Derthona sul parquet dell'Unipol Arena di casalecchio di Reno. La formazione allenata da Marco Ramondino torna dai dintorni di Bologna con una vittoria contro la Unahotels Reggio Emilia per 84-89. E la ottiene di squadra, trovando più risorse nel finale, Chris Wright che realizza 20 punti, Jamarr Sanders che fa 17 con 5/6 da tre, JP Macura che trova anch'egli un 4/6 dall'arco. Non bastano i 28 di Mikael Hopkins agli uomini di Attilio Caja. Singolare la distribuzione dei tiri da parte della Bertram, ma anche redditizia visto l'esito finale: 14/23 da 2, 18/41 da 3. Nel primo quarto il vero protagonista è Macura, che fa tutto quel che può fare e viene aiutato da Cain e Filloy. Dall'altra parte ci pensano Olisevicius prima e Cinciarini poi, oltre naturalmente a Hopkins

