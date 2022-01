Australian Open, Matteo Berrettini su Djokovic: “Chiuso in una stanza, brutta situazione. Provo empatia nei suoi confronti” (Di giovedì 6 gennaio 2022) È il caso del momento. Una faccenda che sta smuovendo critiche e opinioni in tutto il mondo del tennis, e non solo. Dopo i continui colpi di scena degli ultimi giorni, il futuro in Australia di Novak Djokovic verrà deciso soltanto lunedì alle ore 10.00 Australiane. A dare un sua pensiero a riguardo, ci ha pensato anche Matteo Berrettini al termine della dolorosa sconfitta odierna in ATP Cup contro la Russia. Il romano, come riportato da Ubitennis, ci ha tenuto a dirsi vicino a Djokovic per quello che sta passando ma, allo stesso tempo, ha ammesso di comprendere gli aussie: “Di sicuro Provo empatia nei confronti di Novak, nessuno vorrebbe trovarsi in una situazione di questo tipo, non so nemmeno per quante ore sia rimasto in quella ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) È il caso del momento. Una faccenda che sta smuovendo critiche e opinioni in tutto il mondo del tennis, e non solo. Dopo i continui colpi di scena degli ultimi giorni, il futuro in Australia di Novakverrà deciso soltanto lunedì alle ore 10.00e. A dare un sua pensiero a riguardo, ci ha pensato ancheal termine della dolorosa sconfitta odierna in ATP Cup contro la Russia. Il romano, come riportato da Ubitennis, ci ha tenuto a dirsi vicino aper quello che sta passando ma, allo stesso tempo, ha ammesso di comprendere gli aussie: “Di sicuroneidi Novak, nessuno vorrebbe trovarsi in unadi questo tipo, non so nemmeno per quante ore sia rimasto in quella ...

chedisagio : Ora mi aspetto che gli altri tennisti, tutti insieme, annuncino che non sfideranno @DjokerNole. Se li vinca da sol… - AleAntinelli : #Djokovic va incontro a un danno di immagine incalcolabile perché manca di rispetto a colleghi che rispettano le r… - GioMelandri : Le regole nello sport sono la cornice del gioco; nessun tennista dovrebbe accettare di sfidare @DjokerNole. Li vinc… - TastyEasy1 : @myrtamerlino Per me ha vinto Novak in ogni caso…. Io tifo per lui è non guardo gli Australian Open per protesta se… - Gin0Gin050 : @Adnkronos senza un campione come djokovic non si può chiamare open Australian ........sarebbe più opportuno chiamarlo CLOSED Australian -