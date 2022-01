ATP Melbourne 2022, Nadal torna con il sorriso: battuto Berankis in due set. Sfiderà Griekspoor (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cinque mesi dopo l’ultima volta, è vincente il ritorno di Rafael Nadal in un incontro di singolare: il maiorchino, che potuto giocare sulla Rod Laver Arena, ha eliminato per 6-2 7-5 Ricardas Berankis e ha staccato un pass per i quarti dell’ATP 250 di Melbourne. Nulla ha potuto il lituano, test troppo leggero per testare fino in fondo le reali possibilità di Rafa, il quale, eccezion fatta per qualche piccolo e normale calo di tensione, ha espresso un gioco di buon livello per gran parte della sfida. Nei quarti di finale, il numero 6 del mondo troverà Tallon Griekspoor. Primo set impeccabile, al servizio, per il campione 2009 degli Australian Open: a far la differenza sono stati, infatti, due break, ottenuti nel quarto e nell’ottavo game, proprio quando Berankis stava servendo per restare nel set. Nella ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Cinque mesi dopo l’ultima volta, è vincente il ritorno di Rafaelin un incontro di singolare: il maiorchino, che potuto giocare sulla Rod Laver Arena, ha eliminato per 6-2 7-5 Ricardase ha staccato un pass per i quarti dell’ATP 250 di. Nulla ha potuto il lituano, test troppo leggero per testare fino in fondo le reali possibilità di Rafa, il quale, eccezion fatta per qualche piccolo e normale calo di tensione, ha espresso un gioco di buon livello per gran parte della sfida. Nei quarti di finale, il numero 6 del mondo troverà Tallon. Primo set impeccabile, al servizio, per il campione 2009 degli Australian Open: a far la differenza sono stati, infatti, due break, ottenuti nel quarto e nell’ottavo game, proprio quandostava servendo per restare nel set. Nella ...

