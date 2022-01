ATP Melbourne 2022: Nadal torna al successo, Opelka e Goffin ko (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono rimasti in otto nell’ATP di Melbourne. Il torneo australiano, che si sta svolgendo in contemporanea con l’ATP Cup, sta volgendo al termine e al momento ci ha regalato il ritorno al successo di Rafa Nadal dopo cinque mesi di attesa. La prima testa di serie del tabellone ha superato in due set il lituano Ricardas Berankis. Prima frazione dominata dal maiorchino, che ha poi perso un po’ di smalto successivamente, facendosi rimontare per due volte un break di vantaggio, uno mentre serviva per il match, per poi mettere la freccia dopo un’ora e mezza di gioco. Il numero 6 al mondo se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto il padrone di casa Alexei Popyrin. Deve sudare le proverbiali sette camicie Grigor Dimitrov: il bulgaro si ritrova sotto di un set con Facundo Bagnis, ma riesce a piegare la resistenza del coriaceo ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sono rimasti in otto nell’ATP di. Il torneo australiano, che si sta svolgendo in contemporanea con l’ATP Cup, sta volgendo al termine e al momento ci ha regalato il ritorno aldi Rafadopo cinque mesi di attesa. La prima testa di serie del tabellone ha superato in due set il lituano Ricardas Berankis. Prima frazione dominata dal maiorchino, che ha poi perso un po’ di smalto successivamente, facendosi rimontare per due volte un break di vantaggio, uno mentre serviva per il match, per poi mettere la freccia dopo un’ora e mezza di gioco. Il numero 6 al mondo se la vedrà con l’olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto il padrone di casa Alexei Popyrin. Deve sudare le proverbiali sette camicie Grigor Dimitrov: il bulgaro si ritrova sotto di un set con Facundo Bagnis, ma riesce a piegare la resistenza del coriaceo ...

