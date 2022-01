ATP Cup, Medvedev trascina la Russia in semifinale: eliminata l’Italia di Sinner e Berrettini (Di giovedì 6 gennaio 2022) IL CALENDARIO LE CLASSIFICHE Finisce qui l’avventura dell’Italia in ATP Cup: Matteo Berrettini e Jannik Sinner cedono in rimonta alla coppia formata da Daniil Medvedev e Roman Safiullin, perdendo col punteggio finale di 5-7 6-4 10-5. l’Italia, dunque, non riesce a difendere la finale conquistata nel 2021, mentre la Russia centra la sua terza semifinale su tre edizioni dell’ATP Cup. La sfida odierna, infatti, termina 2-1 per i russi, con un mattatore su tutti, ossia Medvedev: il numero 2 del mondo, dopo aver sconfitto Berrettini in singolare, trascina il suo compagno in doppio a suon di prodezze di ogni genere. Inutile, ai fini del risultato, il successo in singolare di Sinner contro Safiullin. Nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) IL CALENDARIO LE CLASSIFICHE Finisce qui l’avventura delin ATP Cup: Matteoe Jannikcedono in rimonta alla coppia formata da Daniile Roman Safiullin, perdendo col punteggio finale di 5-7 6-4 10-5., dunque, non riesce a difendere la finale conquistata nel 2021, mentre lacentra la sua terzasu tre edizioni dell’ATP Cup. La sfida odierna, infatti, termina 2-1 per i russi, con un mattatore su tutti, ossia: il numero 2 del mondo, dopo aver sconfittoin singolare,il suo compagno in doppio a suon di prodezze di ogni genere. Inutile, ai fini del risultato, il successo in singolare dicontro Safiullin. Nel ...

FiorinoLuca : Jannik #Sinner vince la terza partita su tre in ATP Cup e porta avanti l'Italia 1-0 sulla Russia. Ora forza Matteo… - SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - weirdylena : mi sono svegliata e l’Italia tennis è fuori dall’ATP Cup, iniziamo proprio bene - peterkama : RT @VinceMartucci: Ahinoi, il doppio penalizza ancora l’Italia: Berrettini e Sinner cedono per 5-7 6-4 10-5 contro Super Medvedev-Rivelazio… - sportface2016 : ATP Cup, #Medvedev trascina la Russia in semifinale: eliminata l'Italia di #Sinner e #Berrettini #ATPCup -