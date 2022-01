ATP Cup 2022, Italia-Russia 1-1: Matteo Berrettini si arrende a Daniil Medvedev dopo quasi 3 ore di battaglia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Matteo Berrettini lotta come un leone, ma al termine di quasi tre ore di gioco deve alzare bandiera bianca al cospetto di Daniil Medvedev (n.2 del mondo). dopo la vittoria di Jannik Sinner contro Roman Safiulin, l’incontro del Gruppo B di ATP Cup 2022 tra Italia e Russia è sull’1-1. Medvedev si è imposto per 6-2 6-7 (5) 6-4 mettendo in mostra un grande tennis e costretto a estrarre dal cilindro alcuni effetti speciali per battere un ottimo Berrettini. Il romano (n.7 ATP), dopo una prima frazione problematica, è salito nettamente di tono dalla seconda in poi e gli scambi sono stati appassionanti e di alto rilievo. Un ottimo banco di prova per lui, reduce dai problemi fisici sul finire ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022)lotta come un leone, ma al termine ditre ore di gioco deve alzare bandiera bianca al cospetto di(n.2 del mondo).la vittoria di Jannik Sinner contro Roman Safiulin, l’incontro del Gruppo B di ATP Cuptraè sull’1-1.si è imposto per 6-2 6-7 (5) 6-4 mettendo in mostra un grande tennis e costretto a estrarre dal cilindro alcuni effetti speciali per battere un ottimo. Il romano (n.7 ATP),una prima frazione problematica, è salito nettamente di tono dalla seconda in poi e gli scambi sono stati appassionanti e di alto rilievo. Un ottimo banco di prova per lui, reduce dai problemi fisici sul finire ...

