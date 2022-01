Alberto di Monaco, chi è la figlia riconosciuta in tarda età: è tutta la nonna! (Di giovedì 6 gennaio 2022) Alberto di Monaco ed i suoi quattro figli, tutti insieme e sorridenti in una foto dall’effetto amarcord. Chissà cosa avrà pensato vedendo quella fotografia e poi chi è la figlia di Alberto II di Monaco che l’ha pubblicata? Alberto-di-Monaco-AltranotiziaChissà cosa avrà provato il principe Alberto di Monaco osservando la foto che sua figlia Jazmin aveva pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritraeva, felice e sorridente, insieme ai suoi fratelli Alexandre, Jacques e Gabriella. Sorpresa o forse fastidio, pensando a come avrebbe potuto reagire la principessa Charlène nella sua stanza, all’interno di una clinica svizzera, dove sta cercando di recuperare faticosamente quelle forze che un terribile 2021 le ha portato ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 6 gennaio 2022)died i suoi quattro figli, tutti insieme e sorridenti in una foto dall’effetto amarcord. Chissà cosa avrà pensato vedendo quella fotografia e poi chi è ladiII diche l’ha pubblicata?-di--AltranotiziaChissà cosa avrà provato il principediosservando la foto che suaJazmin aveva pubblicato sul suo profilo Instagram e che la ritraeva, felice e sorridente, insieme ai suoi fratelli Alexandre, Jacques e Gabriella. Sorpresa o forse fastidio, pensando a come avrebbe potuto reagire la principessa Charlène nella sua stanza, all’interno di una clinica svizzera, dove sta cercando di recuperare faticosamente quelle forze che un terribile 2021 le ha portato ...

