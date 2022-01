4159 nuovi contagi e 9 decessi. Dati 6 gennaio 2022 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.131 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.833 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 40,96%. Sono inoltre 17.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.326 casi (13,52%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 9 a seguito di 5 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo (3 a Udine e 2 a Pordenone) e 4 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi (3 a Pordenone e uno da fuori regione). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 9 persone: una donna di 99 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 97 anni di Rivignano Teor (deceduta in ospedale), un uomo di 89 di Sacile (deceduto in ospedale), un uomo di 88 anni di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.131 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.833, con una percentuale di positività del 40,96%. Sono inoltre 17.206 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.326 casi (13,52%). Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 9 a seguito di 5 tamponi molecolari negativi dopo test antigenico positivo (3 a Udine e 2 a Pordenone) e 4 test positivi rimossi dopo la revisione dei casi (3 a Pordenone e uno da fuori regione). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano idi 9 persone: una donna di 99 anni di Trieste (deceduta in ospedale), una donna di 97 anni di Rivignano Teor (deceduta in ospedale), un uomo di 89 di Sacile (deceduto in ospedale), un uomo di 88 anni di ...

