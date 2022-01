Toni Nadal | «Djokovic mostri un po’ di umanità e onestà e spieghi la sua esenzione»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Pensavo che Novakavrebbe rinunciato a partecipare agli Australian Open, o che avrebbe fatto il vaccino”. E invece no, con tutta la tempesta che ne consegue., celebre zio e allenatore di Rafa, dalle pagine del Pais, commenta la situazione esplosiva dellaconcessa non si sa come al numero uno del mondo per entrare in Australia da non vaccinato. Diceche “sarebbe mostruoso che per la sua partecipazione fosse resa possibile” da un atto fraudolento: “Penso che sarebbe bene se il giocatore stesso fornisse qualche spiegazione. Deve essere consapevole di essere un punto di riferimento internazionale in un momento di gravissima crisi sanitaria globale”.ricorda che “sono quasi sei milioni le persone che hanno perso la vita a causa di questo maledetto ...