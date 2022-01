Super Green pass per tutti a lavoro, è ancora bagarre: spunta l’ipotesi obbligo vaccinale ai fragili over 60 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È ancora scontro sulle prossime misure da mettere in campo contro il Coronavirus sul posto di lavoro e a scuola. A poche ore dal prossimo Cdm, l’arena politica si fa sempre più incandescente sui nodi dell’estensione del Super Green pass a tutti i lavoratori e sul rientro in classe in sicurezza. Se il primo scenario parrebbe allontanarsi dal tavolo di discussione, secondo le ultime indiscrezioni il Governo tirerebbe dritto per garantire le lezioni in presenza dal 10 gennaio. spunta un’ipotesi alternativa al certificato verde rafforzato sul posto di lavoro: obbligo vaccinale a partire dai fragili over 60. Super Green ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Èscontro sulle prossime misure da mettere in campo contro il Coronavirus sul posto die a scuola. A poche ore dal prossimo Cdm, l’arena politica si fa sempre più incandescente sui nodi dell’estensione deli lavoratori e sul rientro in classe in sicurezza. Se il primo scenario parrebbe allontanarsi dal tavolo di discussione, secondo le ultime indiscrezioni il Gno tirerebbe dritto per garantire le lezioni in presenza dal 10 gennaio.un’ipotesi alternativa al certificato verde rafforzato sul posto dia partire dai60....

