Stroncato da un malore al ristorante | Fabio muore davanti ai suoi amici Soccorsi inutili

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Se n’è andato a causa di unimprovvisoPasquariello, tenente colonnello per 6 anni a capo del Nucleo investigativo di Trieste. Aveva 57 anni. Si è sentito male all’improvviso mentre stava cenando in undi Caltanissetta con alcunii tentativi di rianimarlo. È deceduto sul posto. Trevigiano d’origine, Pasquariello nell’ottobre del 2013, dopo otto anni trascorsi a Udine, con il grado di capitano era stato trasferito a Trieste. Mentre nel 2019 aveva assunto l’incarico di comandante del Nucleo investigativo di Caltanissetta. Attento, preciso, sempre presente nel territorioPasquariello rappresentava un forte punto di riferimento sia per i colleghi, che per i cittadini. Una storia straziante la sua. Un dolore improvviso di quelli che toglie il ...

Ultime Notizie dalla rete : Stroncato malore

ilgazzettino.it

da un infarto mentre cena in un ristorante di Caltanissetta con alcuni amici. Così è morto , il tenente colonnello dei carabinieri , per otto anni a capo del Nucleo investigativo di Udine. ...La pallanuoto piacentina è in lutto. Martedì 4 gennaio è morto, a quanto pareda unfulminante, Vincenzo Di Grande, quarant'anni, da due stagioni tecnico dell'Everest Pallanuoto Piacenza nel campionato di serie B. Siracusano di nascita, in particolare di ...Stroncato da un infarto mentre cena in un ristorante di Caltanissetta con alcuni amici. Così è morto, il tenente colonnello dei carabinieri ...CAGLIARI. n anziano di 85 anni è morto oggi pomeriggio 5 gennaio a Dolianova. L'uomo è uscito di casa ed è salito in auto, parcheggiata davanti all'abitazione, ma non è riuscito nemmeno ad accendere i ...