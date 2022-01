Serie A, in arrivo nuovo protocollo stile Uefa: con 13 giocatori disponibili si gioca (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembra ci siano novità all’orizzonte, in Serie A. Il Consiglio di Lega straordinario tenutosi in serata, oltre a stabilire di andare avanti regolarmente con le prime partite del girone di ritorno ha deciso anche di introdurre un nuovo protocollo per il campionato. Una normativa in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili, di cui un portiere, ci sarà l’obbligo, per le squadre, di scendere in campo comunque, anche pescando delle riserve dalla Primavera. Il nuovo protocollo sarà stilato nelle prossime ore, non certo in tempo per la giornata che inizia domani. Non solo, la Lega ha deciso di ricorrere al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembra ci siano novità all’orizzonte, inA. Il Consiglio di Lega straordinario tenutosi in serata, oltre a stabilire di andare avanti regolarmente con le prime partite del girone di ritorno ha deciso anche di introdurre unper il campionato. Una normativa in: con 13, di cui un portiere, ci sarà l’obbligo, per le squadre, di scendere in campo comunque, anche pescando delle riserve dalla Primavera. Ilsarà stilato nelle prossime ore, non certo in tempo per la giornata che inizia domani. Non solo, la Lega ha deciso di ricorrere al Tar contro i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre ...

