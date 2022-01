Serie A calcio, rinviate 4 partite del 6 gennaio per Covid-19. A rischio anche Juventus-Napoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le molteplici positività al Covid-19 minacciano la ripartenza della Serie A di calcio dopo la sosta natalizia. Ben quattro partite valide per la 20ma giornata, in programma giovedì 6 gennaio, non andranno in scena perché alcune squadre sono state fermate dalle Asl zonali e dunque gli incontri sono stati rinviati a data da destinarsi. Si tratta di Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino. Sarebbe a rischio anche Juventus-Napoli, big match di questo turno di campionato. Torino, Udinese, Bologna sono state fermate dalle Asl, mentre la Salernitana usufruirà dello slot che consente di chiedere il rinvio di una partita se si hanno meno di 13 giocatori a disposizione. Il Napoli attende risposte: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le molteplici positività al-19 minacciano la ripartenza dellaA didopo la sosta natalizia. Ben quattrovalide per la 20ma giornata, in programma giovedì 6, non andranno in scena perché alcune squadre sono state fermate dalle Asl zonali e dunque gli incontri sono stati rinviati a data da destinarsi. Si tratta di Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese, Atalanta-Torino. Sarebbe a, big match di questo turno di campionato. Torino, Udinese, Bologna sono state fermate dalle Asl, mentre la Salernitana usufruirà dello slot che consente di chiedere il rinvio di una partita se si hanno meno di 13 giocatori a disposizione. Ilattende risposte: ...

