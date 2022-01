Sbriciolata patate e salmone | La ricetta di Benedetta Rossi

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Siete alla ricerca di un piatto diverso, saporito, che lasci di stucco familiari ed amici? Eccolo qui, è la. Un piatto gustoso e veloce da preparare.vi guiderà come sempre, passo dopo passo, alla realizzazione di questa squisitezza.-di--e--AltranotiziaEcco per voi ladi un piatto che è possibile servire sia come piatto unico che come secondo, sia a pranzo che a cena. Ladiaspetta di essere preparata da voi e di essere poi offerta ai vostri ospiti. E come tutti i piatti della nostra food blogger si prepara velocemente, utilizzando pochi e semplici prodotti. ...