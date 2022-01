Rischio astensione sulle suppletive di Roma per il seggio lasciato da Gualtieri (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Tra 10 giorni a Roma si torna alle urne, sono quasi 160 mila gli elettori coinvolti per le suppletive del collegio alla Camera dei deputati del centro storico, lo scranno lasciato libero da Roberto Gualtieri con la sua elezione in Campidoglio. Ma tra l'emergenza legata alla pandemia di Covid e le forze politiche tutte proiettate sulla partita per il Quirinale, la tornata del 16 gennaio rischia di segnare tassi altissimi di astensionismo. Cinque gli sfidanti in corsa. Il collegio del centro storico da anni è feudo del centrosinistra. Nel 2018 i rioni monumentali hanno eletto Paolo Gentiloni, poi quando l'ex premier è stato nominato commissario Ue si è tornati alle urne a marzo 2020, pochi giorni prima del lockdown, ed ha vinto con oltre il 60% Gualtieri, all'epoca ministro dell'Economia. Due ... Leggi su agi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - Tra 10 giorni asi torna alle urne, sono quasi 160 mila gli elettori coinvolti per ledel collegio alla Camera dei deputati del centro storico, lo scrannolibero da Robertocon la sua elezione in Campidoglio. Ma tra l'emergenza legata alla pandemia di Covid e le forze politiche tutte proiettate sulla partita per il Quirinale, la tornata del 16 gennaio rischia di segnare tassi altissimi di astensionismo. Cinque gli sfidanti in corsa. Il collegio del centro storico da anni è feudo del centrosinistra. Nel 2018 i rioni monumentali hanno eletto Paolo Gentiloni, poi quando l'ex premier è stato nominato commissario Ue si è tornati alle urne a marzo 2020, pochi giorni prima del lockdown, ed ha vinto con oltre il 60%, all'epoca ministro dell'Economia. Due ...

