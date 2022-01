Advertising

sportli26181512 : Ramsey emblema degli esuberi costosi: piazzarli a gennaio è ancora più difficile: Ramsey emblema degli esuberi cost… - Gazzetta_it : Ramsey emblema degli esuberi costosi: piazzarli a gennaio è ancora più difficile #Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Ramsey emblema

La Gazzetta dello Sport

Gli esuberi sono difficilissimi, a gennaio di più. Partiamo da un presupposto: Aaronguadagna 7 milioni a stagione, ha un contratto che scade nel 2023 e la risoluzione sarebbe una follia per chi - a fine mese - incassa in ogni caso un bonifico ottimo e abbondante. Non perderti ..., scrive il quotidiano sportivo, è l'di ciò che la Juve non può più permettersi. Arrivato a parametro zero, ha un ingaggio da 7 milioni a stagione più bonus permanenza da conferire agli ...Da Ramsey a Rabiot passando per Arthur e Bentancur. Valgono a bilancio 53,7 milioni, ne costano 27 netti di stipendi. "Scelte sbagliate, programmazione approssimata”.