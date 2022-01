Questa non è una politica per giovani. Resta l'occasione del Pnrr (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro”. Questo, in sintesi, è il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lasciare alle ragazze e ai ragazzi italiani in occasione del suo discorso di fine anno. L’ultimo del suo mandato. Non è certamente la prima volta che il presidente riporta l’attenzione su di loro. I giovani sono la categoria che sta pagando il prezzo maggiore alla pandemia. Il conto a loro carico, peraltro, era già stato salatissimo durante la precedente crisi, quella finanziaria dello scorso decennio. Eppure, le forze politiche che si sono alternate alla guida del paese hanno fatto ben poco. Una scarsa sensibilità che davvero sorprende se si considera che Mattarella ha iniziato il settennato quando al governo c’era Matteo Renzi, il premier più giovane di sempre, e l’età media alla Camera ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Non fermatevi, non scoraggiatevi, prendetevi il vostro futuro”. Questo, in sintesi, è il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto lasciare alle ragazze e ai ragazzi italiani indel suo discorso di fine anno. L’ultimo del suo mandato. Non è certamente la prima volta che il presidente riporta l’attenzione su di loro. Isono la categoria che sta pagando il prezzo maggiore alla pandemia. Il conto a loro carico, peraltro, era già stato salatissimo durante la precedente crisi, quella finanziaria dello scorso decennio. Eppure, le forze politiche che si sono alternate alla guida del paese hanno fatto ben poco. Una scarsa sensibilità che davvero sorprende se si considera che Mattarella ha iniziato il settennato quando al governo c’era Matteo Renzi, il premier più giovane di sempre, e l’età media alla Camera ...

