(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “Lache si è generata in questi giorni sui rapporti all'interno del centro-sinistra rischia di cristallizzare l'attualità, che invece va superata nel segno delledemocratiche, che sono state pensate come luogo ideale di incontro e di unione sulla politica e i grandidel Paese, sui quali far convergere tutte le energie culturali e sociali che la sinistra riformista ha espresso ed esprime. Esse devono servire a convenire sul cosa fare, come fare e con chi, partendo dainuti per definire initori, ovvero una nuova idea e nuova forma partito”. Così Federico, deputato di Liberi e Uguali.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Conte (Leu), 'superare polemica, tornare a temi Agorà'... - robifacc : @fabiospes1 Hi sempre pensato che il regista occulto dell’operazione Conte o morte, ufficialmente sponsorizzata da… - Lorez80 : RT @tiber_h: Devono pagare tutto il governo Conte, più il Mattarella, il Draghi e il suo governo nazista più la sinistra, il PD di letamaio… - giorgiomaresi : RT @tiber_h: Devono pagare tutto il governo Conte, più il Mattarella, il Draghi e il suo governo nazista più la sinistra, il PD di letamaio… - SorryNs : RT @tiber_h: Devono pagare tutto il governo Conte, più il Mattarella, il Draghi e il suo governo nazista più la sinistra, il PD di letamaio… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Leu

LiberoQuotidiano.it

... peril responsabile della Salute Speranza e per il Pd il ministro Dario Franceschini. Presenti ... spiegava ieri Giuseppeai parlamentari M5s, "appare paradossale ragionare di obbligo ...Alla riunione prendono parte i ministri Roberto Speranza di, Dario Franceschini del Pd, Elena ... ha detto ieri Giuseppe. La cabina di regia dovrebbe avere al vaglio anche l'ipotesi, ...Roma, 5 gen. (Adnkronos) - “La polemica che si è generata in questi giorni sui rapporti all’interno del centro-sinistra rischia di cristallizzare l’attualità, che invece va superata nel segno delle Ag ...L’elenco delle nuove restrizioni anti-Covid che si allunga e si diversifica di ora in ora dà l’idea dell’incertezza in cui è precipitato il governo. Forse per la prima volta la nave di Mario Draghi no ...