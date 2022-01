Obbligo vaccinale, “oggi Pd lo chiederà in cabina regia” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fonti del Nazareno riferiscono che nella cabina di regia di oggi pomeriggio, e nel successivo Cdm, il Pd ha intenzione di riproporre l’Obbligo vaccinale “come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso”. Si tratta, chiariscono le stesse fonti, dell'”unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Fonti del Nazareno riferiscono che nelladidipomeriggio, e nel successivo Cdm, il Pd ha intenzione di riproporre l’“come via maestra per affrontare il tema della crescita di contagi in corso”. Si tratta, chiariscono le stesse fonti, dell'”unico modo, a nostro avviso, per fare chiarezza ed evitare di infilarsi in distinzioni di età o di funzioni che finiscono per essere portatrici più di equivoci che di soluzioni”. L'articolo proviene da Italia Sera.

