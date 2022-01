Non mi lasciare arriva su Rai 1: trama, personaggi e anticipazioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ arrivato il momento del ritorno su Rai 1 in prima serata di Vittoria Puccini. L’attrice è amatissima dal pubblico della prima rete Rai 1 negli ultimi anni ha fatto diventare oro ogni fiction di cui è stata protagonista. Succederà lo stesso anche con Non mi lasciare? Questa volta la Puccini è protagonista di una serie thriller in quattro serate ambientata a Venezia. Si tratta di una storia tesa e realistica, che ha al suo centro il tema mai così attuale dei reati informatici edei crimini contro l’infanzia. Un poliziesco che terrà lo spettatore col fiato sospeso, conducendolo dalle calli e i canali di Venezia fino alle nebbie del Polesine. La serie, che andrà in onda al lunedì sera, parte proprio il 10 gennaio 2022 su Rai 1. Non solo Vittoria Puccini, al suo fianco il bravissimo Alessandro Roia, un altro volto molto amato dal pubblico. In questi anni ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’to il momento del ritorno su Rai 1 in prima serata di Vittoria Puccini. L’attrice è amatissima dal pubblico della prima rete Rai 1 negli ultimi anni ha fatto diventare oro ogni fiction di cui è stata protagonista. Succederà lo stesso anche con Non mi? Questa volta la Puccini è protagonista di una serie thriller in quattro serate ambientata a Venezia. Si tratta di una storia tesa e realistica, che ha al suo centro il tema mai così attuale dei reati informatici edei crimini contro l’infanzia. Un poliziesco che terrà lo spettatore col fiato sospeso, conducendolo dalle calli e i canali di Venezia fino alle nebbie del Polesine. La serie, che andrà in onda al lunedì sera, parte proprio il 10 gennaio 2022 su Rai 1. Non solo Vittoria Puccini, al suo fianco il bravissimo Alessandro Roia, un altro volto molto amato dal pubblico. In questi anni ...

