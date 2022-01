Nole il duro ma col trucco

Advertising

AnnalisaGardin : @marioceiner @Cartabellotta Ahahahaha esempio di coerenza, un vero duro che si è inventato una patologia, grazie a… - ItaloUn : @eligiacpad @ClaMarchisio8 @chedisagio Un grande de che? È il governo australiano ad avere ceduto al ricatto... Le… - prrnnrchst : @casarossonera @meloccaros Ahia. Sarà un duro colpo per lui. Non vorrei essere nei panni di Nole dopo questa notizia tremenda - manuelamimosa : @LaDialettica Tipo che fai il duro e puro con le regole e poi ti smutandi con il numero 1.. è una pagliacciata e un… - MarcoResiste : @Theskeptical_ Chi l'ha duro, la vince. NOLE!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Nole duro

Quotidiano.net

Per molti però,in mezzo a quei due è l'imbucato plebeo alla festa dei nobili. Chi tifa per gli altri due, lo guarda come un Re Giovanni, un usurpatore, colui che ha macchiato la rivalità della ...Due commissioni mediche esterne hanno salvatoe cresce l'attesa per un appuntamento ormai ... l'ennesimoaffondo nei confronti di Novak Djokovic.Paolo Franci. Una provocazione: se il caso "esenzione medica" che catapulta Nole Djokovic sul veloce australiano, fosse capitato a Roger Federer o Rafa Nadal la rezione indignata ...Home; Tennis News; Novak Djokovic; Sta facendo molto discutere in queste ore la decisione da parte degli organizzatori degli Australian Open di concedere un'esenzione medica al nu ...