NBA 2022, i risultati della notte (5 gennaio). Successi di Lakers e Phoenix, prosegue la striscia di Memphis (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono cinque le partite della notte NBA. Terzo successo consecutivo per i Los Angeles Lakers, che superano in casa i Sacramento Kings per 122-114. E’ il solito LeBron James a trascinare i californiani, con i suoi 31 punti a referto. Ottima anche la prestazione di Malik Monk, che firma 24 punti, mentre Russell Westbrook chiude il suo match con 19 punti. A Sacramento non sono bastati i 30 punti di De’Aron Fox e i 26, uscendo dalla panchina, di Buddy Hield. Memphis è certamente una delle squadre del momento e continua nella sua strepitosa stagione, che finora l’ha portata al quarto posto in solitaria nella Western Conference. Per i Grizzlies è arrivato anche il sesto successo di fila contro Cleveland, che è invece al quarto ko nelle ultime cinque partite. Memphis vince 110-106 in un match che si è deciso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono cinque le partiteNBA. Terzo successo consecutivo per i Los Angeles, che superano in casa i Sacramento Kings per 122-114. E’ il solito LeBron James a trascinare i californiani, con i suoi 31 punti a referto. Ottima anche la prestazione di Malik Monk, che firma 24 punti, mentre Russell Westbrook chiude il suo match con 19 punti. A Sacramento non sono bastati i 30 punti di De’Aron Fox e i 26, uscendo dalla panchina, di Buddy Hield.è certamente una delle squadre del momento e continua nella sua strepitosa stagione, che finora l’ha portata al quarto posto in solitaria nella Western Conference. Per i Grizzlies è arrivato anche il sesto successo di fila contro Cleveland, che è invece al quarto ko nelle ultime cinque partite.vince 110-106 in un match che si è deciso ...

