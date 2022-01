Mercato auto: Dacia, vendite record in Italia: nel 2021 è stata tra le prime 5 marche più vendute (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dacia chiude il 2021 in Italia posizionandosi tra le Top 5 sul Mercato auto delle vendite ai clienti privati con 57.456 immatricolazioni. La Marca rappresenta il 6,2% di questo Mercato, registrando un aumento pari a +0,7 punti rispetto al 2020. In Italia, Dacia conclude il 2021 con un portafoglio clienti molto elevato, più che quadruplicato rispetto al 2020. Il rinnovamento di Sandero si è rivelato un successo, con 28.961 immatricolazioni nel 2021. Per il terzo anno consecutivo, il veicolo si conferma sul podio delle vendite ai clienti privati, con 27.874 immatricolazioni in questo canale e si posiziona al secondo posto nel segmento B. Oltre il 65% delle vendite ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022)chiude ilinposizionandosi tra le Top 5 suldelleai clienti privati con 57.456 immatricolazioni. La Marca rappresenta il 6,2% di questo, registrando un aumento pari a +0,7 punti rispetto al 2020. Inconclude ilcon un portafoglio clienti molto elevato, più che quadruplicato rispetto al 2020. Il rinnovamento di Sandero si è rivelato un successo, con 28.961 immatricolazioni nel. Per il terzo anno consecutivo, il veicolo si conferma sul podio delleai clienti privati, con 27.874 immatricolazioni in questo canale e si posiziona al secondo posto nel segmento B. Oltre il 65% delle...

