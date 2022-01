Love is in the air, trama 5 gennaio: la scomparsa di Kiraz (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La scomparsa di Kiraz caratterizzerà l'episodio di Love is in the air di oggi, mercoledì 5 gennaio, come rivela la trama. La piccola, proprio nel giorno del suo compleanno, farà perdere le sue tracce, gettando tutti nel panico. Aydan ed Ayfer, per l'occasione, hanno organizzato per la piccola addirittura due feste, ma le due donne, insieme a Eda, Melek, Burak, Serkan e gli altri, si attiveranno per andare a cercare Kiraz. Dal canto loro, la Yildiz e Bolat, uniti nell'angoscia per la sorte della loro figlioletta, sembreranno finalmente uniti e affiatati e passeranno ore di apprensione e preoccupazione. La paesaggista implorerà Serkan di ritrovare al più presto la piccola, sana e salva, e lui la rassicurerà in tal senso. Love is in the air, trama 5 ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ladicaratterizzerà l'episodio diis in the air di oggi, mercoledì 5, come rivela la. La piccola, proprio nel giorno del suo compleanno, farà perdere le sue tracce, gettando tutti nel panico. Aydan ed Ayfer, per l'occasione, hanno organizzato per la piccola addirittura due feste, ma le due donne, insieme a Eda, Melek, Burak, Serkan e gli altri, si attiveranno per andare a cercare. Dal canto loro, la Yildiz e Bolat, uniti nell'angoscia per la sorte della loro figlioletta, sembreranno finalmente uniti e affiatati e passeranno ore di apprensione e preoccupazione. La paesaggista implorerà Serkan di ritrovare al più presto la piccola, sana e salva, e lui la rassicurerà in tal senso.is in the air,5 ...

Advertising

give_love_Irene : @whatvfeelingiu Sto vedendo haikyuu insieme ad una mia amica, ho visto your name e the shape of the voice (la forma… - chrisjoonie : e per finire quello appena scoperto. Comunque non penso siano tutti ma spero di aver raggruppato la maggior parte ??… - radiokemonia : Stai ascoltando: Bananarama-Love in the First Degree La musica anni 80 solo su - fampocometipare : @withlodoggero Assolutamente da guardare tipo credito formativo, se non hai già visto=su netflix: tales of the city… - supahobi_ : The makeup omgsdjhfksjfksjdf I love cosplayers -