LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2022 in DIRETTA: Fettner in testa quando mancano le ultime dieci coppie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Dopo una breve pausa tecnica andranno in scena gli ultimi dieci scontri diretti della prima serie. Al momento l’austriaco Fettner è il leader della gara con 9 decimi di margine su Sato e 4.1 sul norvegese Forfang. 16.59 Aschenwald vince il derby austriaco con Lackner e si inserisce in quarta posizione provvisoria con una misura di 132.5 metri ed un punteggio di 132.9. 16.58 Lackner supera il punto K e vola a 128.5 metri, che non dovrebbero essere però sufficienti per battere Aschenwald nell’head to head. 16.57 Sfida molto equilibrata: alla fine ha la meglio il tedesco Freund, che si colloca in ottava piazza con 131.5 metri 129.3 punti. 16.56 Bene anche il giapponese Daiki Ito, con 131 metri e 126.9 punti. Adesso la risposta di Freund. 16.55 Il norvegese Johansson ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 Dopo una breve pausa tecnica andranno in scena gli ultimiscontri diretti della prima serie. Al momento l’austriacoè il leader della gara con 9 decimi di margine su Sato e 4.1 sul norvegese Forfang. 16.59 Aschenwald vince il derby austriaco con Lackner e si inserisce in quarta posizione provvisoria con una misura di 132.5 metri ed un punteggio di 132.9. 16.58 Lackner supera il punto K e vola a 128.5 metri, che non dovrebbero essere però sufficienti per battere Aschenwald nell’head to head. 16.57 Sfida molto equilibrata: alla fine ha la meglio il tedesco Freund, che si colloca in ottava piazza con 131.5 metri 129.3 punti. 16.56 Bene anche il giapponese Daiki Ito, con 131 metri e 126.9 punti. Adesso la risposta di Freund. 16.55 Il norvegese Johansson ...

LIVE Tournée 4 Trampolini Bischofshofen 2021 in DIRETTA: terza tappa, si recupera Innsbruck Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza gara della Tournée dei 4 Trampolini 2022 , in programma sul Large Hill HS142 di Bischofshofen e valida come recupero della competizione cancellata ieri causa maltempo in quel di ...

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza gara della Tournée dei 4 Trampolini 2022 , in programma sul Large Hill HS142 di Bischofshofen e valida come recupero della competizione cancellata ieri causa maltempo in quel di ...