LIVE – Roma-Milan 1-2, Supercoppa femminile 2022: semifinale (DIRETTA) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per la prima semifinale di Supercoppa femminile. Alle 14:30 di mercoledì 5 gennaio tocca a Roma e Milan scendere in campo nella cornice dello stadio Francioni di Latina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle di questa sfida che vale l’accesso alla finalissima contro la vincente di Juventus-Sassuolo. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Roma-Milan 1-2 (31? Thomas, 36? Bergamaschi, 72? Ciccotti) 72? IL GOL! IL GOL! IL GOL! CICCOTTI ACCORCIA LE DISTANZE! 1-2. 65? Non ce la fa Bergamaschi, deve uscire. Dentro Thrige. 61? Bartoli non ce la fa, deve uscire e lo fa tra le lacrime. 56? Problema muscolare per Bartoli. 53? Ritmi non esaltanti in questo secondo tempo. 46? Si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tutto pronto per la primadi. Alle 14:30 di mercoledì 5 gennaio tocca ascendere in campo nella cornice dello stadio Francioni di Latina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le parole dei protagonisti e le pagelle di questa sfida che vale l’accesso alla finalissima contro la vincente di Juventus-Sassuolo. COME SEGUIRLA IN TV AGGIORNA LA1-2 (31? Thomas, 36? Bergamaschi, 72? Ciccotti) 72? IL GOL! IL GOL! IL GOL! CICCOTTI ACCORCIA LE DISTANZE! 1-2. 65? Non ce la fa Bergamaschi, deve uscire. Dentro Thrige. 61? Bartoli non ce la fa, deve uscire e lo fa tra le lacrime. 56? Problema muscolare per Bartoli. 53? Ritmi non esaltanti in questo secondo tempo. 46? Si ...

Advertising

PagineRomaniste : LIVE - #Mourinho: 'La Roma non è il primo club in Italia che mi ha contattato dopo il 2010. Non potrò mai allenare… - siamo_la_Roma : ??? #Mourinho: '#MaitlandNiles ancora non è un giocatore della #Roma, non ne parlo con serenità. Sarò felice di parl… - siamo_la_Roma : ??? #Mourinho: 'Per il #vaccino non parlo, i giocatori hanno diritto alla privacy ed alla riservatezza. Sono cose sa… - siamo_la_Roma : ??? #Mourinho: 'Siamo professionisti, non è una mancanza di rispetto verso gli altri, ma sicuramente non potrei mai… - Ailand1992 : RT @siamo_la_Roma: ?? #Mourinho: 'Vi ringrazio, ma non esiste una #Roma prima e dopo di me. Contano i trofei. Ma si può fare un lavoro eccel… -