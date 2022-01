Inter, Simone Inzaghi eletto allenatore del mese di dicembre in Serie A (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il premio Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all’allenatore dell’Inter Simone lnzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giorn listiche sportive L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il premio Coach Of The Month diè stato assegnato all’dell’lnzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di-Lazio, in programma domenica 9 gennaio 2022 alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giorn listiche sportive L'articolo

