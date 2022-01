Il sindaco Gambini ha deciso | tutte le scuole chiuse venerdì e sabato ad Urbino

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)- Attività didattiche in presenza sospese il 7 e 8 gennaio per ledi ogni ordine e grado, compresa la scuola dell'infanzia comunale Tartaruga. Weekend lungo per bambini e ragazzini (e ...

Advertising

teleduemila : Il matrimonio del sindaco Gambini e Germana Meliffi. Urbino 30/12/2021 - qn_carlino : Urbino, Vittorio Sgarbi ha sposato il sindaco - Carlino_Pesaro : Urbino, il sindaco Gambini ha detto 'sì' -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Gambini

corriereadriatico.it

Weekend lungo per bambini e ragazzini (e lunghissimo per le famiglie che lavorano), questa la decisione delMauriziocon un' ordinanza comunale emanata ieri pomeriggio. ...1' di lettura 05/01/2022 - IlMaurizioha deciso di emanare un'ordinanza che disporrà la sospensione delle attività didattiche in presenza venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022. Il provvedimento riguarderà le scuole di ...URBINO - Attività didattiche in presenza sospese il 7 e 8 gennaio per le scuole di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia comunale Tartaruga. Weekend lungo ...Anche le scuole hanno novità per quel che riguarda la frequenza. Ieri pomeriggio il sindaco Maurizio Gambini ha deciso di emanare un’ordinanza che disporrà la sospensione delle attività didattiche in ...